Неделя в Архангельской области начнётся с легкого мороза

Температура воздуха от -5° до -10°.Температура воздуха от -5° до -10°.Синоптики Северного УГМС сообщают, что днем в большинстве районов Архангельской области ожидается усиление северо-западного ветра порывами 15-18 метров в секунду.
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