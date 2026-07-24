Собянин: в Москворечье-Сабурово и Царицыно модернизирована дорожная сеть

max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин Завершен проект по модернизации улично-дорожной сети в московских районах Москворечье-Сабурово и Царицыно, рассказал в своем канале в мессенджере "Макс" мэр столицы Сергей Собянин.
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