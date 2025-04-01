Россиян предупредили о риске подорожания одной категории товаров

Иностранные товары на маркетплейсах могут заметно подорожать после вступления в силу новых правил электронной торговли в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), предупредила о рисках глава Ассоциации трансграничной электронной торговли и экспресс-доставки Галина Донцова.
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