"Бог видит и воздаст!": Спонсорам Киева в ООН обещали возмездие. Эксперт от Русской Православной Церкви Руслан Калинчук на весь мир рассказал о преступлениях киевского режима против представителей духовенства и православных украинцев.
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