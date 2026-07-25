Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 557 подписчиков

"Бог видит и воздаст!": Спонсорам Киева в ООН обещали возмездие

"Бог видит и воздаст!": Спонсорам Киева в ООН обещали возмездие

"Бог видит и воздаст!": Спонсорам Киева в ООН обещали возмездие. Эксперт от Русской Православной Церкви Руслан Калинчук на весь мир рассказал о преступлениях киевского режима против представителей духовенства и православных украинцев.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии