Врачи рассказали о необратимых последствиях для Тиграна Кеосаяна в случае пересадки сердца

Со слов медиков, сердце режиссера изношено до предела Медики сделали прогнозы о том, на каких условиях возможна трансплантация сердца российскому режиссеру Тиграну Кеосаяну, который четвертый месяц находится в коме.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии