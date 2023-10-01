О действительной Украине

Проблема не только в том, что некие параноики когда-то придумали некую не русскую «нацию», чтобы оторвать от России часть ее территории… Прежде всего, дело в моей личной свободе! Какие-то дегенеративные поцы, вылезшие из свинарников, считают, что я обязан действовать, говорить, думать и чувствовать так, как им этого хочется… Для тех, кому необходима свежая информация в онлайн-режиме, советуем подписаться: Рутуб ВКонтакте Одноклассники Телеграм Телеграмм-канал Андрея Ваджры .