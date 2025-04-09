Парадную мраморную лестницу восстанавливают в усадьбе Покровское-Стрешнево

В усадьбе Покровское-Стрешнево продолжаются работы по восстановлению исторического облика. Мастера тщательно восстанавливают каждую деталь этого уникального памятника архитектуры XVIII–XIX веков, стремясь сохранить его внутреннее убранство и вернуть усадьбе ее былую красоту.
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