Задержанный на два дня рейс Сочи — Пхукет авиакомпании Azur Air вылетел в Таиланд

Пассажиры авиакомпании Azur Air вылетели из Сочи на Пхукет с задержкой в 38 часов. Перевозчик принял решение заменить борт по техническим причинам, сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.
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