«Вашингтон» отправил Мирошниченко в фарм-клуб

19-летний российский нападающий Иван Мирошниченко начнет сезон в команде АХЛ «Херши Бэрс». О том, что Мирошниченко не попал в число 24 игроков основного состава «Вашингтон Кэпиталз», сообщает сайт этого клуба НХЛ.
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