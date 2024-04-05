Собянин: Школы с предпрофессиональными классами появятся во всех районах Москвы

Московские учителя получат новые возможности для развития в профессии В 2024 году в московских школах будет внедрен единый стандарт предпрофессионального образования для медицинских, инженерных, медиа- и других классов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии