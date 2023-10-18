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Ловушка для ЦАХАЛ: Риттер разгадал планы Байдена

Ловушка для ЦАХАЛ: Риттер разгадал планы Байдена

Американский аналитик уверен, что израильская армия угодит в ловушку в секторе Газа.Американский аналитик, бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Джо Байден в ходе визита в Израиль намерен отговорить израильтян от наземной операции в секторе Газа.

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