Ловушка для ЦАХАЛ: Риттер разгадал планы Байдена

Американский аналитик уверен, что израильская армия угодит в ловушку в секторе Газа.Американский аналитик, бывший разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Джо Байден в ходе визита в Израиль намерен отговорить израильтян от наземной операции в секторе Газа.