МНПЗ расширил инфраструктуру здравоохранения для сотрудников

«На Московском НПЗ создана полномасштабная система здравоохранения работников. Ее главная функция — качественная и доступная медицинская помощь работникам в шаговой доступности, снижение рисков заболеваний, поддержка здорового образа жизни», — заявил гендиректор завода Виталий Зубер.
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