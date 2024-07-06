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Свежие комментарии

  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

МНПЗ расширил инфраструктуру здравоохранения для сотрудников

МНПЗ расширил инфраструктуру здравоохранения для сотрудников

«На Московском НПЗ создана полномасштабная система здравоохранения работников. Ее главная функция — качественная и доступная медицинская помощь работникам в шаговой доступности, снижение рисков заболеваний, поддержка здорового образа жизни», — заявил гендиректор завода Виталий Зубер.

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