Эксперты назвали выгодные для отпуска месяцы в 2025 году

Эксперты платформы «Авито Работа» посоветовали россиянам, выбирать для отпуска месяцы, где больше всего рабочих дней, так в 2025 году выгодными для отдыха будут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь, пишут «Известия».