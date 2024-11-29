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Новости Тамбова

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  • Модест
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    Мурманское кладбище в 20 км, там сопки нежилые. Нехватка потому, что народ мрет, а в скалах не выкопаешь. Грунт насып...Заброшенные могил...

Эксперты назвали выгодные для отпуска месяцы в 2025 году

Эксперты назвали выгодные для отпуска месяцы в 2025 году

Эксперты платформы «Авито Работа» посоветовали россиянам, выбирать для отпуска месяцы, где больше всего рабочих дней, так в 2025 году выгодными для отдыха будут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь, пишут «Известия».

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