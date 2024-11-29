Эксперты назвали выгодные для отпуска месяцы в 2025 году

Эксперты платформы «Авито Работа» посоветовали россиянам, выбирать для отпуска месяцы, где больше всего рабочих дней, так в 2025 году выгодными для отдыха будут апрель, июль, сентябрь, октябрь и декабрь, пишут «Известия».
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