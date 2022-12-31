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Макдэвид набрал 70-е очко в 37-й игре сезона – лучший результат в НХЛ с 1995 года (Лемье – в 25-й, Ягр – в 34-й)

Коннор Макдэвид набрал 70-е очко в 37-й игре сезона – лучший результат в НХЛ с 1995 года. Капитан «Эдмонтона» набрал 5 (1+4) баллов в матче регулярного чемпионата с «Сиэтлом» (7:2).

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