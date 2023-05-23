Полковник Макгрегор заявил, что Запад больше не верит в миф о победе ВСУ

Сторонники президента Украины Владимира Зеленского с Запада усомнились в успехе ВСУ. Об этом в интервью для журнала The American Conservative заявил экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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