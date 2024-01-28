24 января в читальном зале корпуса 1 состоялся открытый диалог ´Мой выбор- моё бу...

24 января в читальном зале корпуса 1 состоялся открытый диалог ´Мой выбор- моё будущее´. Гости мероприятия говорили с учащимися о Едином дне голосования и особенностях электоральной кампании, которая станет крупнейшей в истории независимой Беларуси.
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