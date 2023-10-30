Миллиард рублей перечислили новосибирцу по ошибке и наложили арест на два миллиарда

Мужчине, как он сам рассказал, неделю "трепали нервы" Житель Новосибирска обнаружил на кредитном счете в "МТС Банке" миллиард рублей, когда ему заблокировали две карты и наложили арест – по миллиарду на каждую, пишет NGS.