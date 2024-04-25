В организации теракта в "Крокусе" участвовали граждане ряда стран

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев Финансирование теракта в "Крокус сити холле" происходило через многочисленные финорганизации с использованием криптовалюты, а организации нападения принимали участие граждане ряда стран, заявил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.
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