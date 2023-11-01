Роберта Де Ниро привлекли к суду: против него выдвинуты серьезные обвинения

Актер ответил обвинительнице встречным иском. Роберт Де Ниро иего подруга, мать младшей дочери актера- Тиффани Чен LEGION-MEDIA80-летнему Роберту Де Ниро, который недавно стал отцом в седьмой раз, пришлось выступить в качестве ответчика по делу, возбужденному против него бывшей сотрудницей актера — 42-летней Грэм Чейз Робинсон.