Путин назвал принятие на вооружение "Ангары" основной задачей Космических войск

ТАСС/Роскосмос Медиа/Роскосмос Медиа Принятие на вооружение космического ракетного комплекса "Ангара" является ключевой задачей Космических войск, сообщил президент РФ Владимир Путин в поздравлении с Днем Космических войск, опубликованном на портале Кремля.
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