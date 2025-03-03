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"Оскар" за лучший фильм получила картина "Анора", в которой сыграли российские актёры

"Оскар" за лучший фильм получила картина "Анора", в которой сыграли российские актёры

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения главной кинематографической премии "Оскар". Триумфатором стала картинка Шона Бэйкера "Анора", в которой снимались российские актёры Марк Эйдельштейн и Юра Борисов.

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