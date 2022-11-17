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Роскомнадзор ограничил доступ к сайтам «Новой газеты» и «Свободного пространства»

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - ограничила доступ к сайту «Новой газеты» и ее проекта «Свободное пространство».

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