Bloomberg: Зеленский сообщил о дефиците военной техники у ВСУ

Украинская армия оказалась в сложной ситуации Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что украинская армия испытывает «большой дефицит» некоторой военной техники.
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