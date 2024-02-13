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Камала Харрис заявила о готовности исполнять обязанности американского президента вместо Джо Байдена

Камала Харрис заявила о готовности исполнять обязанности американского президента вместо Джо Байдена

Журналисты газеты Wall Street Journal в разговоре с вице-президентом США Камалой Деви Харрис напомнили об обеспокоенности граждан Штатов возрастом Джо Байдена и спросили, готова ли она в случае необходимости возглавить страну.

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Комментарии
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Людмила Амураль
Если у Байдена возрастные изменения,то эта просто дура.Пи-ц.
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20 час.

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