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Им бы пора завязать. 200 тысяч солдат готовы к броску на Харьков. Удар будет молниеносным

В социальных сетях активно обсуждается ситуация вокруг Украины и её надежды на Дональда Трампа. Есть мнение, что Украине пора бы завязать конфликт, так как 200 русских солдат уже готовы к броску на Харьков.

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