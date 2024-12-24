В социальных сетях активно обсуждается ситуация вокруг Украины и её надежды на Дональда Трампа. Есть мнение, что Украине пора бы завязать конфликт, так как 200 русских солдат уже готовы к броску на Харьков.
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