Последний козырь Вашингтона: BRICS Pay начинает ломать долларовую монополию

Подписание соглашения о запуске системы BRICS Pay на саммите БРИКС в Индии выводит на новый уровень процесс трансграничных расчетов в национальных валютах, нивелируя искусственную монополию системы SWIFT и американского доллара.
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