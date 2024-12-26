Лучший противофонтанщик МЧС России трудится в Самарской области

На XVI Всероссийском фестивале по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» лучшим спасателем по противофонтанным работам МЧС России стал командир отделения Отрадненского военизированного отряда по предупреждению возникновения и по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов Дмитрий Худяев.