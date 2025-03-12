IO Interactive показали геймплейный трейлер VR-версии HITMAN World of Assassination IO Interactive пред...

IO Interactive показали геймплейный трейлер VR-версии HITMAN World of AssassinationIO Interactive представила новый трейлер HITMAN World of Assassination для PS VR2 в время VR Games Showcase, предлагая взглянуть на новый игровой процесс в виртуальной реальности отмеченной наградами захватывающей стелс-игры перед ее выпуском на PlayStation… источник#IO_Interactive.
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