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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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IO Interactive показали геймплейный трейлер VR-версии HITMAN World of Assassination IO Interactive пред...

IO Interactive показали геймплейный трейлер VR-версии HITMAN World of Assassination IO Interactive пред...

IO Interactive показали геймплейный трейлер VR-версии HITMAN World of AssassinationIO Interactive представила новый трейлер HITMAN World of Assassination для PS VR2 в время VR Games Showcase, предлагая взглянуть на новый игровой процесс в виртуальной реальности отмеченной наградами захватывающей стелс-игры перед ее выпуском на PlayStation… источник#IO_Interactive.

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