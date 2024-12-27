Кинопродюсер Егор Одинцов — о еврейском кино, теневом прокате и успехе киносказок

Егор Одинцов объяснил, почему по окончании кинофестивалей фильмы так сложно отыскать, как создается продюсерское кино, чем оно отличается от режиссерского и почему стоит отказываться от теневого проката зарубежных картин.
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