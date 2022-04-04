Мировое обозрение

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Китайская компания BYD прекратила выпуск автомобилей только с ДВС

Китайская компания BYD прекратила выпуск автомобилей только с ДВС

На прошлой неделе компания BYD, являющаяся крупнейшим и одним из старейших производителей электромобилей в Китае, официально уведомила власти о прекращении выпуска транспортных средств, оснащаемых исключительно двигателями внутреннего сгорания.

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