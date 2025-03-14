В Финляндии к пожизненному сроку приговорили россиянина Воислава Тордена

Его обвинили в совершении военного преступления при отягчающих обстоятельствах Окружной суд Хельсинки признал россиянина Воислава Тордена виновным в ряде вменяемых ему преступлений и приговорил к пожизненному тюремному заключению.
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