Председатель WPBSA Джейсон Фергюсон высказался по поводу отсутствия Марка Аллена

13-й номер в мировом рейтинге Марк Аллен продолжает отсутствовать в туре, в то время как председатель WPBSA Джейсон Фергюсон надеется на его скорейшее возвращение к турнирам, сообщает metrouk Марк Аллен (фото: WST)Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) не прекращает общение с Марком Алленом на период его перерыва в снукере.