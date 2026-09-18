Председатель WPBSA Джейсон Фергюсон высказался по поводу отсутствия Марка Аллена

13-й номер в мировом рейтинге Марк Аллен продолжает отсутствовать в туре, в то время как председатель WPBSA Джейсон Фергюсон надеется на его скорейшее возвращение к турнирам, сообщает metrouk Марк Аллен (фото: WST)Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера (WPBSA) не прекращает общение с Марком Алленом на период его перерыва в снукере.
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