Явка на выборах в Новосибирской области превысила показатель 2021 года

На предыдущих парламентских выборах в 2021 году в регионе проголосовали 37,74% избирателей. Таким образом, нынешний показатель оказался выше на 4,65 процентного пункта.
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