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Фердинанд верит, что Англия выиграет ЧМ-2026: «Мы умеем находить решения в сложных ситуациях. Аргентина тоже делала так, но была ближе к вылету»

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает, что команде по силам выиграть текущий чемпионат мира.

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