Праздник иконы «В скорбех и печалех Утешение» 2 декабря: день, наполненный верой и надеждой Елена ГалицкаяВ день празднования иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» верующие собрались в храмах, чтобы воспоминать о святителе Афанасии III Пателларию и обрести душевное утешение.