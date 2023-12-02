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Праздник иконы «В скорбех и печалех Утешение» 2 декабря: день, наполненный верой и надеждой

Праздник иконы «В скорбех и печалех Утешение» 2 декабря: день, наполненный верой и надеждой

Праздник иконы «В скорбех и печалех Утешение» 2 декабря: день, наполненный верой и надеждой Елена ГалицкаяВ день празднования иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» верующие собрались в храмах, чтобы воспоминать о святителе Афанасии III Пателларию и обрести душевное утешение.

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