Праздник иконы «В скорбех и печалех Утешение» 2 декабря: день, наполненный верой и надеждой Елена ГалицкаяВ день празднования иконы Божией Матери «В скорбех и печалех Утешение» верующие собрались в храмах, чтобы воспоминать о святителе Афанасии III Пателларию и обрести душевное утешение.
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