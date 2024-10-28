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Россия освободит Одессу, если не заключит сейчас мир – Кедми

Россия освободит Одессу, если не заключит сейчас мир – Кедми

Освобождение Одессы не входит в ближайшие планы российского командования. Об этом в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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