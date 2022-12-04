Газета.ру

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В США заявили о сосредоточенности на якобы поставках Ираном оружия России

В США заявили о сосредоточенности на якобы поставках Ираном оружия России

Спецпредставитель США по Ирану Роберт Мэлли заявил, что Соединенные Штаты сосредоточены на якобы поставках Ираном оружия России, а не на возобновлении переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

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