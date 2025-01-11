Возобновлена работа аэропортов Ижевска и Кирова

В аэропортах Ижевска и Кирова сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Это были последние ограничения на работу воздушных гаваней, вводившиеся в течение 11 января, в Telegram-канале официального представителя Росавиации Артема Кореняко.
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