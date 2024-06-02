Названа скрывающая поставки оружия Киеву европейская страна

Додик: власти Федерации БиГ тайно перепродают оружие Киеву через третьи страны Власти Федерации Боснии и Герцеговины (БиГ; мусульманско-хорватская часть страны) производят оружие, которое потом тайно перепродают Киеву через третьи страны.
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