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Шпротами по их гордости

Шпротами по их гордости

Калининград уже дал Прибалтике самый действенный и больной ответ за унижения русских.Россия за бесценок скупает прибалтийские рыбные заводыСамый тихий, но самый действенный и больной удар за унижения русских Рига, Вильнюс и Таллин получили от бизнесменов из Калининграда — они выкупили за бесценок национальный символ этих республик — рыбные заводы, перевезли к себе и назвали – «За Родину!»МАГИЯ КОНСЕРВОВПока в России перебирают варианты — чем ответить Литве и примкнувшим к ней Латвии с Эстонией на транспортную блокаду Калининграда, выяснилось, что способ давно найден.

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