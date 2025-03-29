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Трамп примет решение об условии России по санкциям ЕС после консультаций

Трамп примет решение об условии России по санкциям ЕС после консультаций

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп планирует обсудить с членами своей администрации условия, которые выдвинула Россия в отношении санкций Евросоюза, прежде чем принять решение по этому вопросу, сообщил государственный секретарь Марко Рубио.

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