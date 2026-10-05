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Trump Admin Proposes Rules For 1st National School Choice Program

Trump Admin Proposes Rules For 1st National School Choice Program

Trump Admin Proposes Rules For 1st National School Choice Program Authored by Naveen Athrappully via The Epoch Times, The Department of the Treasury and the IRS have proposed regulations to implement a new educational scholarship tax credit program that expands school choice options for parents and students.

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