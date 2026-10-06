Жителя Ярославской области осудили за подготовку теракта в учебном заведении

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор в отношении 19-летнего жителя Ярославской области по делу о подготовке теракта в учебном заведении.
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