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Царьград

6 961 подписчик

В опасности не только Россия: Оружие, которое никто не воспринимает всерьёз, уже работает

В опасности не только Россия: Оружие, которое никто не воспринимает всерьёз, уже работает

Каждый человек, пользующийся интернетом, знает, что такое мемы: видит их в своей ленте в социальных сетях, в мессенджерах, делится ими со своими друзьями.

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