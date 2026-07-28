История Джеймса Хейвена: как преданный брат Анджелины Джоли и няня её детей остался один

Джеймс Хейвен долгие годы оставался для Анджелины Джоли главной опорой. Он защищал младшую сестру в детстве, помогал пережить развод родителей, поддерживал на красных дорожках и фактически заменил отца ее шестерым детям.
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