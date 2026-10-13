Актер Марк Богатырев состоит в отношениях с актрисой Яной Лестер. Об этом сообщил StarHit.ru. Знакомство произошло в мае 2025 года на съемках сериала «Химкинские ведьмы».
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