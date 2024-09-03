ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков Американский "проект Украина" обернулся разрушениями и повлек огромные жертвы славянского народа, однако Россия сможет справиться с этим вызовом, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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