Более 10 проектов подготовили участники исторического форума «Маршал Жуков» Музея Победы

В Музее Победы завершил работу Детский исторический форум «Маршал Жуков». В течение трех дней, с 14 по 16 июня, более 300 школьников и педагогов из 32 регионов России и Беларуси принимали участие в просветительской и образовательной программе.
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