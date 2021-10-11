Почему советские «вожди» неправильно произносили название СССР

Неспешный разговорПолитикаПочему советские «вожди» неправильно произносили название СССР Советский новояз захламил русский язык многочисленными аббревиатурами, одной из которых стало название государства.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей Дмитриев...А как относится авторша к тому, что Санкт-Петербург находится в Ленинградской области и Екатеринбург - в Свердловской ? В Самаре решили же эту "квадратуру названий".ГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Вождями были только Ленин и Сталин! За ними люди шли вперёд--им доверяли! А больше ВОЖДЕЙ у нас не было! Ни за кем из остальных НИКТО не был готов идти никуда. Просто их признавали как глав правительства. Одних--уважали, над другими смеялись, а екоторых вообщеГАЛИНА АКСЕНОВА (Не имеет значения)Вождями были только Ленин и Сталин! За ними люди шли вперёд--им доверяли! А больше ВОЖДЕЙ у нас не было! Ни за кем из остальных НИКТО не был готов идти никуда. Просто их признавали как глав правительства. Одних--уважали, над другими смеялись, а екоторых вообщеКомментировать
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