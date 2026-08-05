Как выбрать пластиковые окна: личный опыт анализа профиля, фурнитуры и стеклопакетов

Помню свой первый опыт выбора окон. Казалось бы, что сложного: пластик, стекло, ручка. Но стоило открыть каталог или послушать менеджера, как на меня обрушился шквал цифр, терминов и противоречивых советов.
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